Челябинский омбудсмен судится с бывшей женой из-за детей

В Челябинском областном суде состоялось заседание по гражданскому делу с участием уполномоченного по правам человека в регионе Антона Шарпилова и его бывшей супруги Марии за право опеки над детьми.

Суд перенес заседание на 23 января.

По данным СМИ, бывшая супруга обвиняет Шарпилова в том, что он не дает ей видеться с детьми.

Омбудсмен в свою очередь подчеркнул, что хочет, чтобы дети свободно общались с их матерью.

"Им это необходимо. Между мной и моей бывшей супругой есть взаимные обиды, но я готов пойти навстречу, ради наших детей. Уверен, что мы найдём общий язык и сумеем договориться", - цитирует Шарпилова ТГ-канал "Е-область".

Напомним, в конце ноября депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили кандидатуру Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека в регионе. За его кандидатуру проголосовали 42 депутата, двое были против, ещё три парламентария воздержались.