26 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Челябинский омбудсмен судится с бывшей женой из-за детей

В Челябинском областном суде состоялось заседание по гражданскому делу с участием уполномоченного по правам человека в регионе Антона Шарпилова и его бывшей супруги Марии за право опеки над детьми.

Суд перенес заседание на 23 января.

По данным СМИ, бывшая супруга обвиняет Шарпилова в том, что он не дает ей видеться с детьми.

Омбудсмен в свою очередь подчеркнул, что хочет, чтобы дети свободно общались с их матерью.

"Им это необходимо. Между мной и моей бывшей супругой есть взаимные обиды, но я готов пойти навстречу, ради наших детей. Уверен, что мы найдём общий язык и сумеем договориться", - цитирует Шарпилова ТГ-канал "Е-область".

Напомним, в конце ноября депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили кандидатуру Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека в регионе. За его кандидатуру проголосовали 42 депутата, двое были против, ещё три парламентария воздержались.

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Челябинский омбудсмен судится с бывшей женой из-за детей

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Теги: Антон Шарпилов, омбудсмен, суд,



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Развитие сюжета:

Ранее 23.01.2020 12:04 Мск Челябинский омбудсмен отстоял опеку над детьми. Бывшая супруга сможет видеть их чаще

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