В "Единой России" предложили обложить домохозяек налогом

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги по аналогии с самозанятыми.

По словам народного избранника, данный вопрос обсуждался еще полтора года назад. "28 миллионов человек Минтруд не может найти, они находятся непонятно где, в воздухе. У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними!" — сказал депутат.

По его словам, после принятия закона о самозанятых им воспользовались только 20 тыс. человек. Депутат отметил, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории, но "за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся". "А потом мы удивляемся, почему у врачей и учителей зарплаты маленькие! А с чего они будут большими, если треть населения не платит налоги?" — возмутился народный избранник.

Первый заместитель председателя фракции "Единой России" Андрей Исаев сообщил, что предложение Вострецова — его личная позиция, подобные инициативы другие депутаты не поддерживают, сообщает Lenta.ru.

Напомним, с 1 января 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц начнет действовать еще в 19 регионах России. Гражданам, работающим на себя, предлагают в упрощенном порядке встать на налоговый учет и добровольно легализовать доход.

Эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно. В этот период не будет увеличена налоговая ставка и снижен предельный размер дохода.

Законодательство предусматривает две налоговые ставки для самозанятых: 4% при оказании услуг и продаже товаров физическим лицам и 6%, если услуга оказывается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Других обязательных платежей нет.

При регистрации самозанятому предоставляется вычет в размере 10 тыс. руб. Эти средства пойдут на снижение налоговой ставки: ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%. Когда вычет будет израсходован, ставки вернутся на прежний уровень.

При этом в ФНС заявляют, что налоговый режим работает на добровольной и доверительной основе, в случае регистрации, налогоплательщик сам оценивает необходимость отражения всех операций, движение денег в приложении никак не контролируется.