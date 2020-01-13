25 Июля 2020
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Происшествия Сибирский ФО
(2004) |

В Омске уволился врач, который отказался принимать пациентов, а позже вышел на работу пьяным

В Омске врач-травматолог городской больницы № 1 Евгений Батушенко уволился по собственному желанию. Таков итог проверки, начавшейся из-за этого, что медик вышел на работу пьяным, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областное министерство здравоохранения.
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Утром 11 января врач вышел на смену нетрезвым. Ему срочно нашли замену. Начальство виновника начало служебную проверку, итогом которой стал выговор. После санкции последовало увольнение 71-летнего Батушенко по собственному желанию.

Ранее Батушенко отказался принимать пациентов "из-за низкой зарплаты", а также был недоволен условиями труда. В частности, речь якобы шла о приписках пациентов, что позволяло получить от страховых компаний больше денег.

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В Омске уволился врач, который отказался принимать пациентов, а позже вышел на работу пьяным

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Теги: врач, увольнение, скандал



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