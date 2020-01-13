В Омске уволился врач, который отказался принимать пациентов, а позже вышел на работу пьяным

В Омске врач-травматолог городской больницы № 1 Евгений Батушенко уволился по собственному желанию. Таков итог проверки, начавшейся из-за этого, что медик вышел на работу пьяным, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областное министерство здравоохранения.

Утром 11 января врач вышел на смену нетрезвым. Ему срочно нашли замену. Начальство виновника начало служебную проверку, итогом которой стал выговор. После санкции последовало увольнение 71-летнего Батушенко по собственному желанию.

Ранее Батушенко отказался принимать пациентов "из-за низкой зарплаты", а также был недоволен условиями труда. В частности, речь якобы шла о приписках пациентов, что позволяло получить от страховых компаний больше денег.