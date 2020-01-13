"Вот это и есть прорыв, о котором столько лет говорят". Мэр Миасса похвастался школьным туалетом без перегородок

25 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/unblock/lock/types/code/, лучшие цены.
Объявление: http://remont.youdo.com/building/outbuilding/tag/kbitovke/, отзывы.
Тут http://remont.youdo.com/facing/ceiling/plinth/plastic/other/pvc/, лучшие цены здесь.



Общество Челябинская область
Григорий Тонких, и.о. главы Миасса, депутат, (2018) | Фото: пресс-службе собрания депутатов Миасса

"Вот это и есть прорыв, о котором столько лет говорят". Мэр Миасса похвастался школьным туалетом без перегородок

Глава Миасса Григорий Тонких рассказал в своем Instagram о ремонте санузла в одной из поселковых школ. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на пост мэра, обратив внимание на отсутствие перегородок, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о школе №23 в поселке Северные печи. Как рассказал Тонких, в конце года в этой школе у него проходила встреча с жителями поселка. Тогда же он обратил внимание на состояние школьного туалета.

"Дал распоряжение начальнику управления образования Анне Овсянниковой принять меры. Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. Замдиректора по учебной части Наталья Боброва поблагодарила за содействие и отметила, что в школе обучается 92 ребёнка, с понедельника начнется новый учебный год. Дети будут приятно удивлены изменениям", - написал мэр.

Пользователи соцсетей повода для гордости не увидели.

"Вот это и есть прорыв, о котором столько лет говорят! А если детишки будут себя хорошо вести, им может и бумагу туалетную завезут", - написал пользователь bando777.

"Шёл 21ый год XXI века", - пишут жители.

"Вот это да! Трепещи, Америка! Какие у нас туалеты люксовые!", - шутят в комментариях.

Многие обратили внимание на отсутствие перегородок в санузле, отметив, что это является нарушением федерального закона.

"Кабинки для новых знакомств, - пишут пользователи. - За то можно теперь по двое с урока в туалет отпрашиваться! Вместе сели, поболтали, видосики на телефоне посмотрели. Молодцы".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Вот это и есть прорыв, о котором столько лет говорят". Мэр Миасса похвастался школьным туалетом без перегородок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Григорий Тонких, глава, Миасс, школьный туалет,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров