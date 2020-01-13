"Вот это и есть прорыв, о котором столько лет говорят". Мэр Миасса похвастался школьным туалетом без перегородок

Глава Миасса Григорий Тонких рассказал в своем Instagram о ремонте санузла в одной из поселковых школ. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на пост мэра, обратив внимание на отсутствие перегородок, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о школе №23 в поселке Северные печи. Как рассказал Тонких, в конце года в этой школе у него проходила встреча с жителями поселка. Тогда же он обратил внимание на состояние школьного туалета.

"Дал распоряжение начальнику управления образования Анне Овсянниковой принять меры. Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. Замдиректора по учебной части Наталья Боброва поблагодарила за содействие и отметила, что в школе обучается 92 ребёнка, с понедельника начнется новый учебный год. Дети будут приятно удивлены изменениям", - написал мэр.

Пользователи соцсетей повода для гордости не увидели.

"Вот это и есть прорыв, о котором столько лет говорят! А если детишки будут себя хорошо вести, им может и бумагу туалетную завезут", - написал пользователь bando777.

"Шёл 21ый год XXI века", - пишут жители.

"Вот это да! Трепещи, Америка! Какие у нас туалеты люксовые!", - шутят в комментариях.

Многие обратили внимание на отсутствие перегородок в санузле, отметив, что это является нарушением федерального закона.

"Кабинки для новых знакомств, - пишут пользователи. - За то можно теперь по двое с урока в туалет отпрашиваться! Вместе сели, поболтали, видосики на телефоне посмотрели. Молодцы".