Пропавшая 15-летняя школьница из Ревды может находиться в Екатеринбурге

В Свердловской области ищут пропавшую школьницу. Девочка может находиться в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, 6 января этого года 15-летняя жительница Ревды Виктория Л., приехав в гости в Верхнюю Пышму, ушла в неизвестном направлении. Позже появилась информация, что ее видели в Екатеринбурге на территории Октябрьского района.

Сейчас все эти сведения проверяют представители СКР. Во взаимодействии с сотрудниками полиции и волонтерами проводится розыск школьницы.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении Виктории, просят сообщить информацию по телефонам следственного отдела: 8 (343) 261-11-17, 8-912-063-90-77, либо по линии 02.

Ранее в Екатеринбурге пропала еще одна школьница - 13-летняя Александра. Она ушла из дома 31 декабря и бесследно исчезла.