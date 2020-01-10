Сделали "Америку великой опять": два российских бизнесмена стали миллиардерами после продажи своей IT-компании США

В России появились два новых долларовых миллиардера, после того как Ратмир Тимашев и Андрей Баронов продали основанную ими компанию Veeam Software венчурному фонду Insight Partners за пять миллиардов долларов, пишет "Форбс". Эта российская компания была лидером в области управления облачными данными, по данным "Ленты.ру", ее закроют в первом квартале 2020 года.

Под управлением нового владельца Veeam станет американской компанией с руководством в США и продолжит глобальное расширение уже в этом качестве. До этого облачная Veeam Software называлась лидером рынка, и годовой доход ее составлял более 1 млрд долларов в год, клиенты появлялись по всему миру. Ключевой разработкой российских бизнесменов было создание мощных и быстрых систем управления данными.

Российские бизнесмены-однокурсники создали первую компанию еще в 1997 году - это была Aelita Software, и ее продали за 115 млн. долларов. В 2006 году они основали Veeam Software, которая успешно специализируется на разработке программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред на базе платформ VMware и Hyper-V. Дела шли настолько успешно, что в 2013 году Ратмир Тимашев вошел в список 25 крупнейших предпринимателей, занимающихся инновационными технологиями, по версии издания CRN Magazine. В 2017 году основатели сервиса появились уже в списке богатейших россиян, и это было впервые, когда в рейтинг попали владельцы IT-компаний.

После продажи компании соучредители Андрей Баронов и Ратмир Тимашев покинут Совет директоров, как сообщают на официальном сайте компании, туда теперь войдут такие деятели, как Ник Эйерс из Ayers Neugebauer & Company, член Young Global Leaders Всемирного экономического форума и бывший руководителя аппарата вице-президента США, он отказался от поста главы аппарата президента США в декабре 2018 года, но обещал помогать президенту Дональду Трампу вне администрации.

Таким образом, видимо, он делает "Америку вновь великой", пока российский президент продолжает говорить о важности "цифровой экономики". Сделку курировали Goldman Sachs & Co., JP Morgan и Morgan Stanley.