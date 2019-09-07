Бывший чиновник сбил женщину и набросился на ДПСника на Урале

В Ирбите предположительно бывший чиновник администрации городского округа сбил женщину и набросился на инспектора ДПС.

По информации паблика "В контакте" "Инцидент Ирбит", ДТП произошло еще 4 сентября.

Якобы бывший начальник отдела ГО и ЧС администрации Ирбита на перекрестке улиц Советская и Молодой гвардии на Toyota проехал на красный сигнал светофора и сбил женщину, отчего ее отбросило на другую машину. Пострадавшую доставили в больницу.

После этого бывший чиновник якобы устроил конфликт с сотрудниками ДПС и даже набросился на инспектора и нанес ему несколько ударов.

Водитель отказался от медосвидетельствования.

В нападении на инспектора ГИБДД разбирается СКР.