28 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: www.admhmao.ru

Глава Мегиона уже с понедельника начнет применять новые идеи, почерпнутые на "Открытом городе"

Глава Мегиона Олег Дейнека на полях первого агломерационного медиафорума "Открытый город" рассказал Накануне.RU, что уже в понедельник, 9 сентября, соберет планёрку, на которой обсудит с подчиненными, какие новшества, о которых он узнал на форуме, вводить в городе.

Напомним, форум проходит на базе отдыха "Радуга". Он собрал 250 участников из городов восточной зоны Югры.

"Был на секции "Город". Спикер - Константин Гаранин - впечатлил. Хочу пригласить его в город, чтобы он провел анализ, сделал срез, куда двигаться. Живем не одним днем, нацпроекты у нас работают, но хочу организовать комплексную работу. Хочу видеть дорогу в будущее", - сказал Дейнека.

Первый открытый агломерационный медиафорум "Открытый город", Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Мэр привез с собой городских архитекторов, сотрудников департамента экономического развития.

"Плодотворно сегодня поработаем, обменяемся мнениями, в понедельник проведем общее совещание, разберем все", - сказал Дейнека.

Первый открытый агломерационный медиафорум "Открытый город", Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Сегодня в Мегионе, по словам его главы, хромает сотрудничество власти и жителей.

"Север - удел временщиков, но мв только 10-15 лет назад поняли, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Будем работать над сотрудничеством с горожанами", - сказал Дейнека.

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Глава Мегиона уже с понедельника начнет применять новые идеи, почерпнутые на "Открытом городе"

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Теги: дейнека, мегион, открытый город



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