Шок! В Миассе 9-летний мальчик, проснувшись утром, нашел мертвыми своих родителей-наркоманов

В Миассе ребенок, проснувшись утром, нашел своих маму и папу мертвыми.

9-летний ребенок тут же позвонил бабушке, которая вызвала "скорую", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел утром 29 августа. Приехавшие на место ЧП медики констатировали смерть родителей ребенка. Позже, детально изучив тела мужчины и женщины и проведя медицинское заключение, медработники официально заявили - смерть супругов наступила в результате отравления наркотиками.

У наркоманов помимо старшего ребенка остался еще и 7-летний сын. Они оба переданы родственникам.