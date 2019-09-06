28 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
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Шок! В Миассе 9-летний мальчик, проснувшись утром, нашел мертвыми своих родителей-наркоманов

В Миассе ребенок, проснувшись утром, нашел своих маму и папу мертвыми.

9-летний ребенок тут же позвонил бабушке, которая вызвала "скорую", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел утром 29 августа. Приехавшие на место ЧП медики констатировали смерть родителей ребенка. Позже, детально изучив тела мужчины и женщины и проведя медицинское заключение, медработники официально заявили - смерть супругов наступила в результате отравления наркотиками.

У наркоманов помимо старшего ребенка остался еще и 7-летний сын. Они оба переданы родственникам.

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Шок! В Миассе 9-летний мальчик, проснувшись утром, нашел мертвыми своих родителей-наркоманов

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Теги: Миасс, наркоманы, родители, мальчик, дети, гибель



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