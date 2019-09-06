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Политика Приволжский ФО Пермский край
поликлиника, медицина, врач, доктор (2016) | Фото: rybinskblog.ru

Врачи в Перми объявили "итальянскую забастовку"

Врачи травматологического отделения и отделения новорожденных городской больницы №6 Перми объявили "итальянскую забастовку": они отказались от переработок и работы по совместительству из-за недовольства условиями труда. Медики указывают на низкие зарплаты и дефицит кадров, передает корреспондент Накануне.RU.
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Врачи травматологии вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров, заявил заведующий отделением Александр Ивченков.

"Мы вынуждены совмещать работу в отделении и в травматологическом пункте. Потом стоим на ногах в операционных. За переработки коллегам платят копейки. Мы так больше не можем, мы устали от отсутствия нормальных условий труда", - заявил Ивченков. Он добавил, что врачи дальше намерены работать только в рамках своих должностных обязанностей и не будут соглашаться на совместительство и переработку.

О таком же решении заявили неонатологи. По словам заведующей отделением новорожденных Ирины Петровой, с начала года в отделении уволились пять врачей.

В приемной главного врача БУЗ ПК "Городская больница №6" Накануне.RU не подтвердили информацию о забастовке врачей. Больница работает в штатном режиме, сказали там. Более подробные комментарии у главврача получить не удалось, Виктор Гневашев находился в краевом минздраве.

В пресс-службе министерства Накануне.RU также опровергли информацию о забастовке. Подробный комментарий ситуации в ведомстве пообещали предоставить позднее.

Отметим, что "итальянская забастовка" не является забастовкой в традиционном смысле. Во время нее сотрудники строго исполняют свои должностные обязанности, не выходя за их рамки. Добавим, что традиционные забастовки в организациях здравоохранения запрещены.

Напомним, в конце августа все врачи хирургического отделения ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы.

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Врачи в Перми объявили "итальянскую забастовку"

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Теги: городская больница №6, забастовка врачей



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