Врачи в Перми объявили "итальянскую забастовку"

Врачи травматологического отделения и отделения новорожденных городской больницы №6 Перми объявили "итальянскую забастовку": они отказались от переработок и работы по совместительству из-за недовольства условиями труда. Медики указывают на низкие зарплаты и дефицит кадров, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление пермских докторов опубликовала организация "Альянс врачей".

Врачи травматологии вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров, заявил заведующий отделением Александр Ивченков.

"Мы вынуждены совмещать работу в отделении и в травматологическом пункте. Потом стоим на ногах в операционных. За переработки коллегам платят копейки. Мы так больше не можем, мы устали от отсутствия нормальных условий труда", - заявил Ивченков. Он добавил, что врачи дальше намерены работать только в рамках своих должностных обязанностей и не будут соглашаться на совместительство и переработку.

О таком же решении заявили неонатологи. По словам заведующей отделением новорожденных Ирины Петровой, с начала года в отделении уволились пять врачей.

В приемной главного врача БУЗ ПК "Городская больница №6" Накануне.RU не подтвердили информацию о забастовке врачей. Больница работает в штатном режиме, сказали там. Более подробные комментарии у главврача получить не удалось, Виктор Гневашев находился в краевом минздраве.

В пресс-службе министерства Накануне.RU также опровергли информацию о забастовке. Подробный комментарий ситуации в ведомстве пообещали предоставить позднее.

Отметим, что "итальянская забастовка" не является забастовкой в традиционном смысле. Во время нее сотрудники строго исполняют свои должностные обязанности, не выходя за их рамки. Добавим, что традиционные забастовки в организациях здравоохранения запрещены.

Напомним, в конце августа все врачи хирургического отделения ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы.