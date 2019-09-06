В Индии 74-летняя женщина родила двойню после ЭКО

В индийском городе Гунтур (штат Андхра-Прадеш) 74-летняя женщина родила двойню, установив таким образом новый мировой рекорд. Times of India сообщает, что дама смогла забеременеть с помощью ЭКО и родила с помощью кесарева сечения.

Женщина была замужем 57 лет, но так и не смогла забеременеть. Она рассказала изданию, что из-за бесплодия чувствовала себя неполноценной, но муж был всегда с ней рядом и поддерживал во всех начинаниях, в том числе и в идее сделать ЭКО в столь почтенном возрасте.

"Мы самая счастливая пара на земле сегодня, - сказал новоиспеченный отец после родов. – У нас есть свои дети".

До сегодняшнего дня рекорд "старорождения" удерживала 66-летняя испанка Мария дель Кармен Бусада де Лара – в 2006 году она родила близнецов.

Индианку, кстати, на ЭКО подвигла ее соседка, родившая с помощью той же технологии в возрасте 55 лет.