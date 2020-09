В Индии 74-летняя женщина родила двойню после ЭКО

Женщина была замужем 57 лет, но так и не смогла забеременеть. Она рассказала изданию, что из-за бесплодия чувствовала себя неполноценной, но муж был всегда с ней рядом и поддерживал во всех начинаниях, в том числе и в идее сделать ЭКО в столь почтенном возрасте.

"Мы самая счастливая пара на земле сегодня, - сказал новоиспеченный отец после родов. – У нас есть свои дети".

До сегодняшнего дня рекорд "старорождения" удерживала 66-летняя испанка Мария дель Кармен Бусада де Лара – в 2006 году она родила близнецов.

Индианку, кстати, на ЭКО подвигла ее соседка, родившая с помощью той же технологии в возрасте 55 лет.

Andhra Pradesh: 74-year-old woman Erramatti Mangayamma gives birth to twins through IVF (In vitro fertilisation) method, in Guntur today. pic.twitter.com/vVqaPaET8e