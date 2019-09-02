Тюменская область выделила почти 300 миллионов на достройку вокзала в Нягани

Управление государственных закупок Тюменской области объявило электронный аукцион на поиск подрядчика для завершения строительства железнодорожного вокзала в Нягани. Об этом говорится на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Максимальная цена контракта - 278,9 млн руб. Заявки принимаются до 12 сентября, 10.00. Аукцион состоится 12 сентября, в 14.00.

От подрядчика требуется очистить частично построенное здание вокзала от растительности, демонтировать часть перегородок, усилить строительные конструкции и обустроить вокзал. Срок выполнения работ - 14 месяцев. Если электронный аукцион пройдет успешно, то вокзал могут сдать уже в 2021 г.

Отметим, что вокзал в Нягани строится уже более 10 лет. Строительство началось в рамках программы "Сотрудничество" в 2008 г. Ожидалось, что вокзал будет сдан в эксплуатацию в 2013 г., однако подрядная организация "Северная строительная компания" сорвала сроки строительства. Готовность здания, согласно оценке губернатора в прошлом году, составляет 85%.