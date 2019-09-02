В Мегионе нефтяники поздравили первоклассников

Каждый первоклассник Мегиона в честь Дня знаний получил подарки от коллектива "Славнефть-Мегионнефтегаза".

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, это яркие учебные пособия, где в доступной игровой форме рассказывается о важнейшей для региона отрасли экономики. Дети узнают много интересного о том, как ведутся поиск и добыча нефти и как в этом помогают новейшие цифровые технологии.

Напутствуя первоклассников, генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко отметил важность полученных знаний для дальнейшей жизни. "Вам нужно постоянно стремиться к изучению всего нового, развиваться, расширять свой кругозор. Мы постараемся вам в этом помочь. Я уверен, что вы вырастете достойными людьми и вашими успехами будут гордиться не только родители и учителя, но и вся Югра", – сказал он.

"Мегионнефтегаз" содействует внедрению инноваций в образовательной сфере региона – помогает приобретать современное интерактивное оборудование, создавать благоприятные условия для развития интеллектуального и творческого потенциала подрастающего поколения. Так, при финансовой поддержке нефтяников в прошлом году на базе школы № 5 открыли уникальный поливалентный зал. В нынешнем году в школе №1 им. Г. И. Норкина отремонтировали и оснастили концертным оборудованием актовый зал, а в ближайшее время введут в эксплуатацию первую в городе уличную площадку для сдачи нормативов ГТО.