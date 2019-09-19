11 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2019) | Фото: пресс-служба губернатора Югры

Югорские "единороссы" проконтролировали реализацию партийного проекта "Городская среда" и нацпроектов в Урае

Югорские "единороссы" проконтролировали реализацию партийного проекта "Городская среда", а также нацпроектов в Урае. Возглавил инспекцию лидер ячейки ЕР в Югре Борис Хохряков, а компанию ему составили коллеги из окружного и городского подразделений партии. 

В первую очередь были осмотрены важные проекты благоустройства - сквер семейного отдыха "Гнездо" и  площадь "Планета звёзд". Объекты построены рамках национального проекта "Жилье и городская среда" под контролем партии и горожан.

Сквер разбит после одобрения проекта жителями города. Здесь размещаются зоны отдыха, детские игровые площадки с резиновым покрытием, скамейки, сцена, декоративный мост, в центре – конструкция, напоминающая по форме гнездо. Около парка можно оставить автомобиль на автостоянке. После небольших доделок, сквер будет сдан, это произойдет уже в этом году.

(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Югры

На площади "Планета звёзд" уже в конце октября будут размещены модели планет солнечной системы. Сейчас установлены оригинальные опоры освещения, газоны, инженерные сети к торговым павильонам. Рядом с объектом также находится автостоянка. Финансирование реконструкции площади велось из федерального, местного, окружного бюджетов.

Третьим объектом контроля партийцев стала улица Узбекистанская, отремонтированная в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Рабочие заменили асфальтовое покрытие и бордюры.

(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Югры

Лидер югорских партийцев положительно оценил выполненные работы  на всех посещенных объектах.

Борис Хохряков отметил, что пристальное внимание  Партии направлено на качество реализации нацпроектов. Ведется постоянный мониторинг нарушений, причем с помощью органов власти, общественников и жителей Югры. Проверяются сроки сдачи объектов, качество и объем выполненных работ. На любые нарушения со стороны подрядчиков депутаты реагируют незамедлительно.

"Мы посмотрели, как исполняются национальные проекты в Урае. Считаю, что таких комплексов, игровых площадок для детей, мест пребывания людей старшего возраста должно появляться как можно больше. Это украшает город. Важно и то, что сегодня проверен проект "Безопасные дороги". В Урае осуществлён большой объём работ в этом году: сделано почти два километра дорог. Конечно, ещё много средств нужно вложить, необходимо трудиться, но движение есть и только вперёд", - отметил Хохряков.

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Югорские "единороссы" проконтролировали реализацию партийного проекта "Городская среда" и нацпроектов в Урае

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Теги: единая россия, борис хохряков, нацпроект



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