Югорские "единороссы" проконтролировали реализацию партийного проекта "Городская среда" и нацпроектов в Урае

Югорские "единороссы" проконтролировали реализацию партийного проекта "Городская среда", а также нацпроектов в Урае. Возглавил инспекцию лидер ячейки ЕР в Югре Борис Хохряков, а компанию ему составили коллеги из окружного и городского подразделений партии.

В первую очередь были осмотрены важные проекты благоустройства - сквер семейного отдыха "Гнездо" и площадь "Планета звёзд". Объекты построены рамках национального проекта "Жилье и городская среда" под контролем партии и горожан.

Сквер разбит после одобрения проекта жителями города. Здесь размещаются зоны отдыха, детские игровые площадки с резиновым покрытием, скамейки, сцена, декоративный мост, в центре – конструкция, напоминающая по форме гнездо. Около парка можно оставить автомобиль на автостоянке. После небольших доделок, сквер будет сдан, это произойдет уже в этом году.

На площади "Планета звёзд" уже в конце октября будут размещены модели планет солнечной системы. Сейчас установлены оригинальные опоры освещения, газоны, инженерные сети к торговым павильонам. Рядом с объектом также находится автостоянка. Финансирование реконструкции площади велось из федерального, местного, окружного бюджетов.

Третьим объектом контроля партийцев стала улица Узбекистанская, отремонтированная в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Рабочие заменили асфальтовое покрытие и бордюры.

Лидер югорских партийцев положительно оценил выполненные работы на всех посещенных объектах.

Борис Хохряков отметил, что пристальное внимание Партии направлено на качество реализации нацпроектов. Ведется постоянный мониторинг нарушений, причем с помощью органов власти, общественников и жителей Югры. Проверяются сроки сдачи объектов, качество и объем выполненных работ. На любые нарушения со стороны подрядчиков депутаты реагируют незамедлительно.

"Мы посмотрели, как исполняются национальные проекты в Урае. Считаю, что таких комплексов, игровых площадок для детей, мест пребывания людей старшего возраста должно появляться как можно больше. Это украшает город. Важно и то, что сегодня проверен проект "Безопасные дороги". В Урае осуществлён большой объём работ в этом году: сделано почти два километра дорог. Конечно, ещё много средств нужно вложить, необходимо трудиться, но движение есть и только вперёд", - отметил Хохряков.