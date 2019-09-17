09 Октября 2020
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Мост Челюскинцев в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Подвиг Челюскинцев уже не в почете? Одноименному мосту в Тюмени ищут новое "креативное" название

Мост Челюскинцев в Тюмени переименуют. Как передает корреспондент Накануне.RU, новое название искали в прошедшие выходные в рамках фестиваля "Вечерний урбан", где молодым участникам мероприятия устроили "выборы" нового топонима.

По замыслу авторов идеи в лице мультицентра "Контора пароходства", который в свою очередь тесно связан с областным молодежным департаментом, новое название поможет "подчеркнуть его культурный потенциал — он окружён общественными пространствами и объектами культурного наследия".

На выбор было предложено несколько "креативных" вариантов: "Мост культуры", "Мост молодости", "Мост креатива", "Мост искусств", "Мост свободы", "Урбан мост", "Мост творчества" и "Мост пароходства".

сбор подписей по мосту Челюскинцев в Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

Все отклики от горожан планируют направить в городской комитет по топонимике.

Однако, чем название Челюскинцев не угодило "креативной" молодежи – осталось за скобками. Почему хотят убрать из названия подвиг Челюскинцев 1933 года, который совершили полярники, скованные арктическими льдами, и летчики, поспешившие им на выручку в сложнейших условиях, остается непонятным.

Именно после подвига Челюскинцев семимильными шагами в молодой советской республике начала развиваться тема освоения Арктики, заработал "Северный морской путь" и полярная станция "Северный полюс-32", была выстроена транспортная система и начали строиться танкеры ледового класса. А летчик Анатолий Ляпидевский стал Героем Советского Союза, получив медаль "Золотая звезда" №1 в истории награды.

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Подвиг Челюскинцев уже не в почете? Одноименному мосту в Тюмени ищут новое "креативное" название

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Теги: Мост Челюскинцев, переименование моста, Вечерний урбан



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