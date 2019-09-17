В Тюмени поглумились над новой остановкой имени генерала Карбышева: "Там кто-то замерз?"

В Тюмени может вспыхнуть скандал, связанный с глумлением над именем Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта инженерных войск РККА Дмитрия Карбышева.

Как передает корреспондент Накануне.RU, поводом для инцидента стали комментарии в популярной местной группе на страницах Фейсбука "Тюмень: бренды и легенды", где обсуждалась новость о переименовании остановочного комплекса "Ул. Полевая" в "Сквер им. Д.М. Карбышева".

В начале сентября в Тюмени как раз рядом с остановкой торжественно открыли памятник генералу Карбышеву в одноименном сквере, как дань героизму и несломленной железной воле в немецком плену. Рядом же находится и военное инженерное училище, что делает выбор места для сквера, памятника и название остановки логичным.

Однако не все согласились с этим. Пользователь под ником Vsevolod Tchemiakine на вопрос автора поста о необходимости переименования остановки глумливо ответил: "Там кто-то замёрз?".

После упреков и возмущения со стороны других участников дискуссии, которые ему поспешили объяснить, кто такой генерал Карбышев и чем известен его подвиг, лишь парировал: "Героически замерз?". А затем зачем-то завуалированно сравнил немецкий плен с пленом времен войн с Наполеоном.

"В плену у наполеона может какой генерал был, шампанское всю войну пил, а перед взятием Парижа не пошел моржеваться, ему по башке он и помер, а царь ему хероя империи… А в 21 веке остановку назвать в честь генерала, который у наполеона всю войну харчевался", - написал пользователь Vsevolod Tchemiakine (здесь и далее орфография и пунктуация авторские), чем ввел в еще больший ступор участников дискуссии.

На странице этого человека личных фотографий нет, зато очень много рекламы местной компании, которая занимается полиграфическими услугами и изготовлением печатной продукции и атрибутики. Так, у компании ООО "Ааа-Полистэмп", которая указана в профиле, числится руководителем некий Чемякин Всеволод Михайлович.

Про человека с созвучным именем 10 лет назад уже писали в федеральных СМИ. В "РИА Новости" от 8 мая 2009 года вышел материал под названием "Продавец георгиевских ленточек возмущен, что его лишают куска хлеба", где бизнесмен Всеволод Чемякин жаловался на, по его выражению, "наезд" прокуратуры за продажу им георгиевских ленточек.

"(Прокуратура) как наехала, так и отъедет, пора кончать с этим беспределом. Конечно же, я буду продавать их (георгиевские ленточки) и дальше. Что это такое? Они (сотрудники прокуратуры) кошмарят бизнес, деньги не дают заработать! Скоро жрать человеку нечего будет, а они последнего куска хлеба лишают. Нам без разницы, сколько они (георгиевские ленточки) стоят. Мы ничего не нарушаем, в акции мы не участвуем", – цитировало тогда агентство "РИА Новости" Чемякина.

Редакция Накануне.RU написала автору скандальных комментариев в социальных сетях личное сообщение, однако на момент выхода материала пользователь Vsevolod Tchemiakine не ответил. Также не удалось связаться и с руководителем полиграфической компании Чемякиным, чтобы верифицировать аккаунт. По рабочему телефону сотрудник компании сказал, что их руководитель отсутствует и будет только на следующий день, а личный номер предоставить отказался.

Отметим также, что непосредственно автором поста, под которым и развернулась дискуссия, выступил местный известный тюменский медиа-пиарщик Артем Кушнир, долгое время проработавший в областном правительственном медиахолдинге. Господин Кушнир, кстати, выступил против переименования.

"Ок, человек был героем, но прекрасная русская улица Полевая чем провинилась? У нас и так мало в городе улиц с русскими названиями, и те еще переименовывают непонятно во что", - написал он.

Однако не все согласились с таким мнением и рассказали, что имя героя – это не "непонятно что".

"Мне лично нравится название Карбышева – это герой, "полевая" конечно тоже название дорогое сердцу, но думаю возле инженерного училища военного будет очень даже здорово иметь название хотя бы остановки имени величайшей силы и героизма советского генерала инженерных войск, как память о его великом подвиге... А так что-то мышиное в просто полевая слышится…" – поделился своим мнением тюменец Богдан Ковалев.

Дмитрий Михайлович Карбышев – доктор военных наук, профессор Военной академии Генерального штаба РККА, член ВКП (б) (1940), Герой Советского Союза (1946). В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, в числе около пятисот других заключенных, Дмитрий Карбышев был после зверских пыток облит водой на морозе (температура воздуха около −12 °C) и убит. Его тело было сожжено нацистами в печах Маутхаузена.