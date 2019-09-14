Четырбок, Резник и журналисты «Ротонды» выполнили политический заказ Макарова по выборам в Санкт-Петербурге

Депутаты петербургского парламента Денис Четырбок и Максим Резник помогали журналисткам «Ротонды» Марии Карпенко и Ксении Клочковой отработать политический заказа спикера ЗакСа Вячеслава Макарова по дискредитации Беглова и проведению оппозиционных кандидатов в мундепы.

Немногим ранее ряд петербургских изданий со ссылками на инсайдерские Telegram-каналы опубликовал материалы, в которых сообщил, что авторы известного ТГ-канала «Ротонда» Ксения Клочкова и Мария Карпенко на деньги спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отрабатывают политические заказы. В рамках губернаторской избирательной кампании в Санкт-Петербурге две журналистки сделали все возможное, чтобы дискредитировать градоначальника Александра Беглова, распространяя в Telegram и СМИ фейковые компрометирующие материалы.

По данным инсайдеров, авторы «Ротонды» работают не самостоятельно. Они – «маленькие винтики в большой машине» Вячеслава Макарова и выполняют свою работу в тесной кооперации с подконтрольными главе парламента депутатами ЗакСа Денисом Четырбоком и Максимом Резником.

Ксения Клочкова и Мария Карпенко нервно отреагировали на публикацию статей о них и попытались обесценить материалы иронично-шуточным признанием. Мол, «ну конечно же мы работаем на Макарова, а еще забираем деньги в Следственном комитете, ЦИКе и в Штабе Навального». Получилось не очень убедительно. Реакция авторов «Ротонды» вкупе с их оппозиционной деятельностью действительно вызывает недоверие и вопросы. Как это возможно, чтобы Карпенко и Клочкова спелись с «Единой Россией»? И почему «единоросс», официально поддерживающий Беглова и поздравляющий его с победой на выборах, решил за его спиной строить козни в преддверии tдиного дня голосования? И как в схеме завязаны Четырбок и Резник? Однако всему есть объяснение.

Макаров - «перебежчик из «Единой России»

Сегодня политическая ситуация и расстановка сил в Санкт-Петербурге серьезно поменялась, хотя со стороны это заметить сложно. В первую очередь многое изменилось в основных центрах принятия решений - парламенте и правительстве города. Идут серьезные кулуарные баталии за должности и ресурсы. И в этой битве не все сегодняшние лидеры одерживают победы. Городские и региональные СМИ, а также многие Telegram-каналы уже сообщали, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров под натиском конкурентов теряет союзников в госорганах и в «Единой России». А потому возникает вопрос: как долго глава парламента сможет удерживать за собой свой пост?

Бедственное положение, видимо, вынудило руководителя Законодательного собрания искать политическую поддержку в оппозиционном лагере. Чтобы обрести новых союзников, глава парламента Петербурга оказывал оппозиции помощь в рамках губернаторской и муниципальной кампаний. Он помогал отрабатывать главную повестку оппозиции – дискредитация Александра Беглова и работы УИКов. По сути Макаров превратился в перебежчика, став «чужим среди своих» и «своим среди чужих».

Под его руководством на многих избирательных участках Кировского, Фрунзенского, Центрального, Петроградского и Василеостровского районов были организованы провокации и фальсификации, которые помогли примерно 400 представителям оппозиции войти в МСУ. Для работы на УИКах были привлечены проверенные временем знакомые – Денис Четырбок и Максим Резник. Возникает резонный вопрос: почему были привлечены именно эти люди?

«Депминьоны» Макарова в ЗакСе

У Спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и депутата Дениса Четырбока давняя история отношений, завязанная даже на семейную дружбу. Глава петербургского парламента знаком с отцом парламентария, который ранее владел строительной компанией «Новый ресурс». Интересы Четырбока старшего простирались в вотчину Макарова – Петроградский район. Именно отец депутата оказывал поддержку во время избирательной компании в Законодательное собрание в 2004 году, а позднее познакомил своего сына с главой ЗакСа и обеспечил ему теплое место.

Еще будучи студентом юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Четырбок вошел в состав комитета по законодательству городского ЗакСа, а после того как главой парламента стал Макаров – быстро переместился в аппарат председателя Заксобрания. Для 21-летнего студента – это уже отличная карьера, о которой многие могут только мечтать. В СМИ указывалось, что карьерному росту Четырбока помогла рекомендация из СПБГУ. Однако с большей вероятностью своему сыну помог состоятельный отец.

Согласно информации СМИ, Четырбок, в обмен на патронаж главы парламента, помогал Макарову с решением юридических проблем, а также , вполне возможно, активно участвовал в организации фальсификаций в рамках избирательных кампаний разных уровней. Так, в 2014 году протеже главы ЗакСа руководил подставными очередями в избиркомы муниципалитетов на Петроградской стороне. По итогам тех выборов он стал депутатом округа «Кронверкское». А всего через два года Четырбок избрался в Заксобрание депутатом от 17 округа. Отметим, в 2016 году указанный округ был в составе Кировского района. Это территория, соседствует с нынешними «Морскими воротами», где происходили провокации либералов на 590 и 591 избирательных участках. Различные издания, освещающие депутатские выборы в парламент, отмечали, что политик вполне мог получить свой мандат при помощи «каруселей», провокаций и фальсификаций.

Отношения Макарова и Четырбока стали особенно крепкими после того, как депутат взял на себя работу по продавливанию в парламенте законопроекте о парламентском контроле за исполнительной властью. Спикеру ЗакСа такой нормативно-правовой акт требовался для устранения конкурентов. В частности, необходимо было оказывать давление на экс-губернатора Георгия Полтавченко. Интересно и то, что подобный законопроект в своей версии предлагал и Максим Резник. Согласно материалам СМИ, Четырбок сегодня – один из самых влиятельных людей в парламенте, а своему статусу политик обязан своему покровителю Макарову.

Депутат Максим Резник, бывший некогда мундепом во Фрунзенском районе, в особом представлении не нуждается. О дружбе парламентария с главой Заксобрания, которая помогает политику сохранить мандат, избегать уголовной и административной ответственности, известно давно. Больше интересно то, почему бывший «яблочник» и ярый оппозиционер так нужен Вячеславу Серафимовичу.

Во-первых, Резник – опытный мистификатор, который находится в петербургской политике не один десяток лет. Манипуляции с подписями, подписными книгами, голосами – умеет все. Об этом, как минимум, свидетельствуют скандальные выборы в Заксобрание 2011 года, когда Резник лично принимал решение, кому из кандидатов в депутаты ЗакСа приписывать голоса, чтобы в городской парламент не прошли Амосов и Беляев. По словам экс-члена «Яблока» Ксении Вахрушевой, Максиму звонили свыше и приказывали изменить состав фракции. Позднее парламентария обвинили в работе на «Единую Россию». В контексте сегодняшней ситуации уже можно предположить, кто мог позвонить и отдать приказ.

Во-вторых, Резник имеет выход на молодежь, так как ранее курировал молодежное крыло «Яблока», которое впоследствии вышло из партии и реорганизовалось в движение «Весна». Кроме того, парламентарий трудился в комитете по работе с молодежью. Иными словами, за его плечами кадровый ресурс для организации провокаций на местах. Также у депутата есть выход на активистов Навального через своего экс-компаньона Александра Шуршева, который ранее трудился в «Яблоке», а сегодня возглавляет петербургский штаб Алексея Навального. Кроме того, Резник тесно сотрудничает с оппозиционером Александром Пивоваровым и «Объединенными демократами», заинтересованными в дискредитации российской власти и избирательной системы.

По слухам в оппозиционной среде, Пивоваров с большим удовольствием включился в работу по организации провокаций после того, как в последний момент его сняли с выборов после рассмотрения иска Надежды Наскидаевой. В-третьих, можно предположить, имеется финансовый интерес. Резник – известный градозащитный рэкетир. Чтобы избегать сложностей с законом он пользуется дружбой с Макаровым.

Особо отметим факт работы двух парламентариев в Комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Мистификации Макарова 8 сентября

Спикер ЗакСа, в преддверии единого дня голосования, использовал опыт фальсификаций подконтрольных ему депутатов, работающих в специфическом подразделении парламента и потому осведомленных об административной, политической ситуации на местах. Макаров передал своим «помощникам» несколько важных районов, в которых были заинтересованы оппозиционеры. Четырбоку, по традиции, достался Кировский и Петроградский районы. Резнику – Фрунзенский и Василеостровский. В последнем депутат также продвигал собственных муниципальных депутатов, а потому он фактически получил карт-бланш.

Главной задачей на 8 сентября было проведение любыми средствами максимального количества оппозиционеров на подконтрольных участках. В случае неудач необходимо было устраивать скандалы для дискредитации работников УИКов, обвинения их в нечестности и формирования возможности пересмотра итогов выборов.

С поставленной задачей «макаровские назначенцы», действующие в связке, успешно справились. Завершение муниципальной кампании, ознаменованное рекордным числом провокаций, вбросов бюллетеней, подвозом избирателей, атакой на членов УИКов, еще долго будут помнить петербуржцы. По данным СМИ, в ЦИК 8 сентября поступило не менее 100 жалоб, касающихся нарушений именно в рамках муниципальных выборов.

Так, на избирательных участках № 590 и 591 Кировского района работали активисты «Объединенных демократов» под контролем Андрея Пивоварова. На первом участке провокаторы создали конфликт между сотрудниками ЧОПа и лицами кавказской национальности. Для урегулирования ситуации потребовалось вызывать ОМОН. На втором участке один из наблюдателей заподозрил «карусели» и начал агрессивно требовать от комиссии сверки паспортных данных со списками УИК. Члены комиссии объяснили, что не могут выполнить просьбу, так как она незаконна и приведет к нарушению работы участка. В итоге конфликт пришлось решить только после вызова наряда полиции.

На УИКе № 1614 в Петроградском районе члена комиссии с правом совещательного голоса Анну Шлейникову облили зеленкой. На участке № 1615 были замечены несовершеннолетние провокаторы, которые вбрасывали в урны бюллетени.

Во Фрунзенском и Невском районах по решению судов было отстранено 16 членов избирательных комиссий от оппозиции. Наблюдатели, члены политических движений и партий постоянно мешали работе УИКов. Примечательно, что общественник Красимир Врански, состоящий в тесных отношениях с Максимом Резником, пытался устроить всех нарушителей членами комиссий на другие избирательные участки. В Василеостровском районе работе комиссий активно мешали наблюдатели от партии «Яблока». По сообщениям СМИ, члены «Единой России» неоднократно жаловались на поведение наблюдателей своих политических конкурентов. И это далеко не все примеры работы координируемых, судя по всему, Макаровым провокаторов.

Причем здесь «Ротонда»?

Макаров нанял журналисток Карпенко и Клочкову для отработки информационной повестки. В их задачи входила не только публикация вбросов про градоначальника Александра Беглова на страницах «Фонтанки», «Новой газеты» или в своем Telegram-канале, но и медиасопровождение муниципальной кампании. Проплаченные спикером ЗакСа авторы «Ротонды» должны были сообщать о подставных нарушениях, вбрасывать негатив про УИКи и всячески обелять оппозиционеров. По слухам, позже глава парламента настаивал на том, чтобы поствыборный период был отработан с особой тщательностью. Больше всего внимания требовалось уделить округам, где оппозиционеры с треском проиграли. От Клочковой и Карпенко требовалось публиковать фейковые материалы с тезисами, что на участках идет перерасчет голосов не в пользу оппозиционных кандидатов, а на участки якобы завозят новые бюллетени. Макаров также обеспечил координацию авторов «Ротонды» со своими «помощниками» - Четырбоком и Резником. Через двух депутатов журналистки могли получать всю необходимую справочную информацию для анализа и публикации под видом инсайдов. Судя по содержанию материалов в Telegram-канале и СМИ – Карпенко и Клочкова отработали свои деньги на славу.