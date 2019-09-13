В Перми судят бывшего полицейского, ударившего школьника ногой в лицо

В суд ушло уголовное дело в отношении 22-летнего бывшего полицейского полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Перми, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Следователи установили, что ночью 30 апреля обвиняемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в помещении отдела полиции № 5 подошел к сидящему в холле первого этажа 17-летнему школьнику, который был доставлен в полицию по подозрению в совершении административного правонарушения. Полицейский ударил его ногой по лицу.

Сотрудника уволили из ОВД по отрицательным основаниям, а его руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности