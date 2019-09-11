На Южном Урале пропал бывший чемпион России по сноуборду

В Златоусте уже неделю разыскивают бывшего чемпиона России по сноуборду Андрея Палькина. 4 сентября молодой человек ушел из дома, с тех пор о его местонахождении неизвестно.

5 сентября он должен был выйти на работу, но накануне куда-то ушел.

"Когда позвонила сыну 4-го числа, почувствовав неладное, по голосу поняла: он был сильно нетрезв и шёл, судя по шуму машин, вдоль какой-то автодороги. Ничего внятного мне не объяснил и не сообщил, где находится. А вскоре после этого обе симки в его телефоне уже стали недоступны", - рассказала мама Андрея сайту "Златоуст.инфо".

Женщина написала заявление в полицию.

Известно, что Андрей Палькин был одет в бело-серую куртку с надписями, черные джинсы и черные кроссовки. Всех, кто его видел, просят звонить по телефону 89080812264.