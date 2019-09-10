02 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
детская площадка (2016) | Фото:Накануне.RU

В Лангепасе подвели итоги летней кампании по благоустройству дворов. В городе появились 15 новых детских площадок

В Лангепасе подвели итоги летней кампании по благоустройству дворов. Глава города Борис Сурцев вместе с депутатом думы Югры Андреем Филатовым посетили новые детские игровые площадки, которые появились этим летом. Филатов отметил, что именно благоустроенные дворы - один из основных запросов горожан, именно об этом они говорят на личных приемах, встречах и в соцсетях.

В течение трех лет в рамках этой программы установят 45 детских площадок, из них 15 уже появились этим летом. Благоустройство дворовых территорий осуществляется в рамках партийного проекта "Единой России" "Городская среда".

"Сегодня мы можем говорить о том, что проект, направленный на благополучие наших детей, состоялся. Данная инициатива нашла положительный отклик у горожан. Присутствуя этим летом лично на приёмке детских площадок, мы видели, с какой радостью ребята принимают это новшество, как довольны их родители. Подрядчика мы выбирали, исходя из требований безопасности, все элементы на площадках сертифицированы. Благодаря этому проекту Лангепас выйдет на новый уровень комфорта", – прокомментировал результат благоустройства дворов глава города Борис Сурцев.

Окружной депутат при подведении итогов обратил внимание на то, что кроме радости, новые комплексы вызвали у горожан ряд вопросов. В том числе, в части комплектации и возрастного ценза.

"Нужно учесть этот опыт, и в следующем году максимально ориентироваться на мнение жителей, применив действенные инструменты построения обратной связи. Провести ряд встреч, круглых столов, куда пригласить горожан с активной позицией и сформированным аргументированным мнением по теме детских площадок. Подключайте управляющие компании, старших по домам – мы должны обсудить эти вопросы и найти общее решение до начала следующего этапа установки детских площадок", – резюмировал Андрей Филатов.

 

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В Лангепасе подвели итоги летней кампании по благоустройству дворов. В городе появились 15 новых детских площадок

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Теги: лангепас, благоустройство дворов, единая россия, детские площадки



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