23 Сентября 2020
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участок трассы М-53 в районе Тулуна после паводка (2019) | Фото: twitter.com/verbludvogne

Путин снова едет в Тулун – посмотреть, как восстанавливают регион после наводнения

В понедельник, 2 сентября,  Владимир Путин ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков в Иркутской области и проведёт совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения, говорится на официальном сайте Кремля.

В первый день нового учебного года глава государства посетит также среднюю общеобразовательную школу в городе Тулун.

Между тем, на минувшей неделе в Тулуне - одном из наиболее пострадавших от наводнения городов Иркутской области - около 250 предпринимателей вышли на митинг с требованием встречи с президентом Владимиром Путиным.

Выступающие отметили, что в Тулуне пострадали около 250 предпринимателей, на которых работало около 500 человек. Большинство из них до сих пор не нашли работу.

Предприниматели просят власть признать их пострадавшими от наводнения. Также собравшиеся на митинг утверждают, что еще никто не получил гранты и субсидии, сообщает ИА "Ирсити".

Наводнение в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. 1 июля у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне образовался затор из снесенных потоком воды домов.

Путин во время поездки в Приангарье встречался с пострадавшими жителями Тулуна. Как передает Regnum, они отмечали бездействие местных властей в вопросах помощи. Президент пообещал, что вскоре приедет вновь, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

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Путин снова едет в Тулун – посмотреть, как восстанавливают регион после наводнения

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Теги: тулун, восстановление, владимир путин, иркутская область, визит



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