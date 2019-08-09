Долгожданный Тимашевский путепровод в Уфе пущен в эксплуатацию с помощью "Башнефти"

Накануне в Уфе случилос долгожданное для города событие - введение в эксплуатацию Тимашевской дорожной развязки, передает корреспондент Накануне.RU. И теперь время проезда на автотранспорте из одной части столицы Башкирии в другую сократится кратно. Если раньше из-за автомобильных заторов, причиной которых было пересечение проезжей части с железнодорожной линией, путь занимал не меньше 1,5 часов, то сейчас добраться можно будет за полчаса. Есть и еще один плюс - не будет пробок, будет меньше выбросов выхлопных газов.

Длина Тимашевской развязки составила 161 метр, на ней три полосы движения. Кроме того, были возведены переходы протяженностью 862 метра с выходом на улицу Свободы и Бирский тракт. Вообще, строительство было долгожданным для города, но сложным для строителей. Сначала пришлось осушать болотистую местность, затем перенести множество коммуникаций, кабелей, водо- и газопроводов. И только после этого стало возможным строительство переходов. Сама строительная площадка была огорожена шумозащитными экранами. Современная автодорога оснащена ливневой канализацией и локальными очистными сооружениями, а для пешеходов устроили тротуары.

Строительство путепровода, который соединил северную и южную части города, удалось завершить благодаря поддержке АНК «Башнефть» (входит в ГК «Роснефть»). Общий объем инвестиций в строительство составил около 1 млрд рублей. Из них большая часть была привлечена в рамках выполнения соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.

Финансовая поддержка в модернизации дорожной инфраструктуры региона - одно из важных направлений благотворительной программы «Башнефти», сообщили в компании. Только за последние два года компания оказала помощь 12 районам Башкирии. В частности, в проведении капитального ремонта дороги от села Языково до поселка Чишмы, ремонте нескольких дорог в Краснокамском и Дюртюлинском районах, моста через реку Мата в Бакалинском районе и других транспортных объектов.

Отметим, что дорожным строительством помощь не ограничивается. «Роснефть» помогла реализовать ряд крупных социальных и экологических проектов в республике. Нефтяной гигант помогал в строительстве и введении в эксплуатацию крупнейшего в Европе комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть - Уфанефтехим», ледового дворца в Кумертау, универсального спорткомплекса «Туймазы-Арена» и реабилитационного центра инвалидов в Татышлинском районе.