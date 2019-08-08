30 Августа 2020
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Boeing 737-8ZS S7 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Самолет, задевший при взлете в Домодедово элементы освещения ВПП, не повлиял на работу аэропорта

В московском аэропорту Домодедово прокомментировали инцидент, который на днях (5 августа) произошел при взлете самолета Boeing 737 авиакомпании S7 (рейс Москва – Симферополь).

На появившихся в сети кадрах видно, что во время отрыва от ВПП самолет будто бы разбивает что-то или сталкивается с каким-то предметом. Ряд СМИ сообщил, что борт, якобы, задел приборы освещения взлетно-посадочной полосы. На полет, как и на работу воздушной гавани этот эпизод не повлиял.

"В результате события элементы осветительных приборов аэродрома на взлетно-посадочной полосе обнаружены не были - они были распределены вне зон движения воздушных судов. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Событие не повлияло на выполнение взлетно-посадочных операций в аэропорту", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Домодедово.

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Самолет, задевший при взлете в Домодедово элементы освещения ВПП, не повлиял на работу аэропорта

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Теги: boeing 737, s7, домодедово



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