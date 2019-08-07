Ананьев про "скандалы с парками и деревьями": "Атомстройкомплекс" заинтересован в диалоге

Глава компании "Атомстройкомплекс", попавшей в несколько скандалов, связанных с разрушением среды при застройке, Валерий Ананьев заявил, что застройщик заинтересован в диалоге с жителями, передает корреспондент Накануне.RU. "Я считаю, что диалог с горожанами надо выстраивать, мы очень заинтересованы,чтобы строительство нашего города было общим делом и горожан, и бизнесменов, и строителей", - считает девелопер.

Ананьев рассказал, что очередной конфликт вокруг парков и деревьев возник при благоустройстве территории ЖК "Вудс", застройщики решили сделать парк для жителей ЖК "Вудс", не вырубая деревья, но начались столкновения с жителями, которые вдруг начали противиться строительству парка - изложил свою точку зрения на конфликт Ананьев: "Говорят, что истина рождается в споре, но это не так". В итоге "строители обиделись" и поставили забор, который "случайно" прошёл и по детским площадкам.

"Ошибку застройщик совершил, забор прошёл по юридически верной линии, но оказалось, что по детским площадкам. Мы нашли правильное решение, отодвинули забор, восстановили площадки и запланировали сделать лучше, чтобы сгладить впечатление от нарушения рекреационной зоны, которая юридически жителям и не принадлежит. Такой опыт общения и выстраивания диалога у нас есть", - пояснил Ананьев.

Напомним, забор на Амундсена, который компания "Атомстройкомлекс" поставила, чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, уже был причиной массовой драки. Ранее жильцы выходили на акцию протеста и предлагали унести забор главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. В дальнейшем мэр встретился с людьми, однако компромисс найти не удалось. Позже застройщик отодвинул забор из двора пятиэтажки на Амундсена.

Другой скандал "с парком и деревьями" тлеет на расположившейся неподалеку от WOODS стройке ЖК "Березовая роща". Жители микрорайона Краснолесье пытаются отстоять березовый лес с весны прошлого года. Часть рощи уже вырубили и начали строить жилые дома. Директор "Атомстройкомплекса" ранее заявлял, что на месте рощи будет благоустроен большой парк для горожан, однако екатеринбуржцы считают, что территорию леса ждет плотная застройка в виде жилых комплексов.