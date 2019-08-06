"Копоть на огородах, запах битума". Мэрия Нягани через суд переселяет асфальтовый завод в промзону

Администрация Нягани подала иск в суд на асфальтовый завод, который работает вблизи жилого массива на улице Сибирской. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации городских властей, иск был подан еще 30 июля. Суть требований – перенести завод в промзону. Ответчиком по делу выступит ИП Елин Е.В. Дата предварительного заседания пока неизвестна.

Напомним, няганцы не раз жаловались в мэрию на завод индивидуального предпринимателя, который открылся в их районе. Производство, как выяснилось после проверки Роспотребнадзора, было запущено без проекта санитарно-защитной зоны на расстоянии ста метров от жилых домов.

Специалисты няганского филиала "Центра гигиены и эпидемиологии" нарушений в заборах воздуха не нашли, проверка проводилась в июне. "На текущий момент отклонений от норм в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении контролирующих органов. Но няганцы настаивают на том, что экологическая обстановка вокруг завода ухудшилась. Они жалуются на нестерпимый запах битума, копоть на овощах и зелени в огородах, обострившиеся аллергические заболевания.

В 2018 г. мэрия обещала отодвинуть завод от жилмассива, но не выполнила обещание. На прошлой неделе первый замглавы города Василий Меркулов заявил, что в ближайшее время будет подан иск в суд на прекращение деятельности завода. Но пока суд иск не удовлетворит, остановить работу предприятия никто не сможет. Как ранее сообщало Накануне.RU со ссылкой на свои источники в мэрии, асфальтовый завод действительно проработает как минимум до конца сезона. Предприятие поставляет продукцию для дорожных компаний, которые проводят ремонты. В этом году в городе планируется отремонтировать около 60 тысяч квадратных метров дорог.