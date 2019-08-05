В Ишимском районе прокомментировали вырубки леса

Вырубки леса, фото которых на прошлой неделе появились в социальных сетях, проводятся не на территории памятника природы "Синицинский бор", а на прилегающем к нему участке. Об этом Накануне.RU сообщил глава Клепиковского сельского поселения Валерий Ключников.

Фото вырубок сделал ишимский блогер, бывший работник правоохранительных органов Владимир Воронин. По его совам, сосны вырубили в самом бору. Глава поселка сообщил, что после публикации был сделан запрос в лесничество.

"Это не территория Синицинскоо бора, а участок, расположенный рядом. Вырубка не является незаконной, работы согласованы. На территории бора никто никогда вырубать деревья не дал бы", - отметил Ключников.