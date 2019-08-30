"Перестала работать электронная запись". В больнице Миасса жители занимают очередь за талоном в 4 утра

В больнице №4 Миасса жители несколько часов простояли в очереди за талончиками к врачу. В областном минздраве объяснили, что из-за грозы в учреждении отключилось электропитание и перестала работать электронная запись на прием, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас в городской поликлинике № 4 на Машгородке, где люди занимают очереди за талончиками на улице с четырех (!) утра, несмотря на холод и ветер. В семь их наконец-то запускают в холл. По пятницам здесь выдают направления к узким специалистам, однако, судя по расписанию, невролога и отоларинголога нет вообще", - сообщил депутат Госдумы Виталий Пашин.

По словам жителей, не лучше ситуация и в местной стоматологии. "Над людьми просто издеваются. Буду требовать от чиновников медицины навести порядок! Нужно – лично привезу их сюда в четыре утра, пусть пообщаются с людьми", - добавил Пашин.

В областном минздраве объяснили, что в больнице из-за грозы отключилось электропитание и перестала работать электронная запись на прием к врачу.

"Сейчас ведётся работа по устранению неполадок, а пациентов записывают на прием в ручном режиме. К сожалению, от подобных форс-мажоров никто не застрахован, поэтому мы надеемся, что пациенты отнесутся с пониманием к сложившейся ситуации. Администрация больницы приносит извинения за доставленные неудобства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.