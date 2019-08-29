В турецкой клинике умерла 16-летняя россиянка. Родители заявляют, что это убийство ради органов

Отец 16-летней россиянки, которая скончалась в Турции в июле, заявил, что его дочь могла вернуться на родину без некоторых внутренних органов.

Трагедия произошла 13 июля в частной клинике Алании. Девушка проживала с семьей в Махмутларе.

У девушки резко заболел живот, в полдень ее доставили в клинику, спустя семь часов у нее произошла первая остановка сердца, а через полтора часа она скончалась, сообщает ТВК. В свидетельстве о смерти указано, что девушка умерла от перитонита.

Отец Софьи, Вячеслав Ланшаков написал в своем Facebook, что врачи "ребенка просто убивали и ничего не делали", она умерла "в мучениях".

Отец умершей заявил, что тело дочери вернулось в Россию из Турции без некоторых внутренних органов. Ланшаков утверждает, что это убийство, совершенное в результате неграмотных анализов, а также капельниц. Мужчина полагает, что все это сделано для трансплантации органов.

Сейчас делом занялись правоохранительные органы РФ. Следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Результаты будут известны в сентябре.

Ранее девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне на отдыхе в Турции, скончалась в больнице.

12-летняя школьница застряла в сливной трубе бассейна в турецком Бодруме. Много времени ребенок провел под водой. Ее вытащили, доставили в клинику, но она впала в кому. Перевезти школьницу в Россию для дальнейшего лечения медики не решились - поскольку транспортировка была связана со множеством рисков.

За жизнь ребенка долгое время боролись врачи, в том числе медики из России. Однако спасти ребенка не удалось.