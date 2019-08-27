В Надыме прокуратура выяснит причины некачественного капремонта жилых домов

В Надыме жители нескольких домов пожаловались на некачественный капремонт. В прокуратуре начали проверку, передает корреспондент Накануне.RU.

О проблемах, которые начались после капремонтов, заявили жители домов № 7 по Пионерской и 10ж по Ленинградскому проспекту. В соцсетях они рассказали о том, что "выглядит все красиво, а качество при этом хромает". Также надымчане отмечают, что рабочие могут не успеть до зимы отремонтировать дом по адресу бульвар Стрижова, 10

"10 человек копаются уже три месяца, и до морозов точно не успеют. За зиму все построенное развалится, и стройка возобновится вновь, только другими "шабашниками". Профессионалов не осталось", - такое мнение о ремонте дома оставил Игорь О..

В пресс-службе окружной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что в рамках проверки ее сотрудники выяснят, насколько качественно делали капремонт домов и как именно тратили выделенные на него деньги.