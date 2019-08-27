18 Сентября 2020
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Плохой капремонт Надым (2019) | Фото: vk.com/id98139785

В Надыме прокуратура выяснит причины некачественного капремонта жилых домов

В Надыме жители нескольких домов пожаловались на некачественный капремонт. В прокуратуре начали проверку, передает корреспондент Накануне.RU.
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О проблемах, которые начались после капремонтов, заявили жители домов № 7 по Пионерской и 10ж по Ленинградскому проспекту. В соцсетях они рассказали о том, что "выглядит все красиво, а качество при этом хромает". Также надымчане отмечают, что рабочие могут не успеть до зимы отремонтировать дом по адресу бульвар Стрижова, 10

"10 человек копаются уже три месяца, и до морозов точно не успеют. За зиму все построенное развалится, и стройка возобновится вновь, только другими "шабашниками". Профессионалов не осталось", - такое мнение о ремонте дома оставил Игорь О..

В пресс-службе окружной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что в рамках проверки ее сотрудники выяснят, насколько качественно делали капремонт домов и как именно тратили выделенные на него деньги.

Плохой капремонт Надым(2019)|Фото: vk.com/irenfinans

Плохой капремонт Надым(2019)|Фото: vk.com/id98139785

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В Надыме прокуратура выяснит причины некачественного капремонта жилых домов

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Теги: капитальный ремонт, жилые дома, деньги, Надым



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Развитие сюжета:

Ранее 20.09.2019 08:25 Мск Глава Надымского района получил прокурорское представление за некачественный капремонт жилых домов

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