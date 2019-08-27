Службу занятости тюменского города Ишима научат бережливости за… 10 млн
Центр занятости населения города Ишима и Ишимского района Тюменской области решил обучить своих сотрудников "бережливости" и провести "оптимизацию" своего рабочего процесса, для чего разместил соответствующий лот на сайте государственных закупок. Как передает корреспондент Накануне.RU, на оказание услуг государственное учреждение готово потратить 10 млн руб.
Учитывая, что численный штат организации, по отчетным документам, составляет 31 человек (в техническом задании говорится о 28 рабочих местах), в среднем, на обучение одного специалиста будет выделено без малого 330 тыс. руб. Отметим, что такая сумма соответствует длительному очному обучению по самым модным программам в Москве для подготовки высококвалифицированных специалистов, например, в ведущей Академии народного хозяйства при президенте России.
Однако что-то подсказывает, что сумма слегка завышена, учитывая, что всего на "методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности органов службы занятости" выделено семь недель с момента заключение договора. За это время приглашенные специалисты на месте должны провести аудит рабочего процесса, а также разработать и внедрить новые принципы оказания услуг, разработать "скрипты" по взаимодействию с гражданами, выявить ошибки в работе и другое.
При этом в техническом задании указано, что сотрудники центра по итогу мероприятий должны будут знать, например, принципы "бережливого офиса", уметь составлять диаграммы, анализировать и ранжировать проблемы, экономить бумагу ("исключение дублирующего бумажного документооборота"), а также быстрее предоставлять государственные услуги.