Службу занятости тюменского города Ишима научат бережливости за… 10 млн

Центр занятости населения города Ишима и Ишимского района Тюменской области решил обучить своих сотрудников "бережливости" и провести "оптимизацию" своего рабочего процесса, для чего разместил соответствующий лот на сайте государственных закупок. Как передает корреспондент Накануне.RU, на оказание услуг государственное учреждение готово потратить 10 млн руб.

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Учитывая, что численный штат организации, по отчетным документам, составляет 31 человек (в техническом задании говорится о 28 рабочих местах), в среднем, на обучение одного специалиста будет выделено без малого 330 тыс. руб. Отметим, что такая сумма соответствует длительному очному обучению по самым модным программам в Москве для подготовки высококвалифицированных специалистов, например, в ведущей Академии народного хозяйства при президенте России.

Однако что-то подсказывает, что сумма слегка завышена, учитывая, что всего на "методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности органов службы занятости" выделено семь недель с момента заключение договора. За это время приглашенные специалисты на месте должны провести аудит рабочего процесса, а также разработать и внедрить новые принципы оказания услуг, разработать "скрипты" по взаимодействию с гражданами, выявить ошибки в работе и другое.

При этом в техническом задании указано, что сотрудники центра по итогу мероприятий должны будут знать, например, принципы "бережливого офиса", уметь составлять диаграммы, анализировать и ранжировать проблемы, экономить бумагу ("исключение дублирующего бумажного документооборота"), а также быстрее предоставлять государственные услуги.