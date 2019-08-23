Свердловский областной суд вновь отменил решение об освобождении "смотрящего за Ревдой"

Свердловский областной суд вновь отменил постановление об освобождении ревдинского бизнесмена Николая Смовжа от наказания.

Напомним, в мае 2016 года Смовж был приговорен к 19 годам в колонии строгого режима. В дальнейшем районный суд удовлетворил представление начальника колонии и ходатайство самого осужденного об освобождении по болезни.

Однако это было опротестовано прокурором. В мае прошлого года Свердловский областной суд отменил решение об освобождении Смовжа, которого называли "смотрящим за Ревдой". Но защитники вновь подали апелляцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, постановление суда первой инстанции отменено в связи с существенными нарушениями закона: было установлено лишь наличие у Смовжа диагноза, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Однако суд не исследовал и не дал оценку обстоятельствам, имеющим значение для разрешения ходатайства.

В итоге материал будет направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции, по подсудности - в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.