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Происшествия Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Свердловский областной суд вновь отменил решение об освобождении "смотрящего за Ревдой"

Свердловский областной суд вновь отменил постановление об освобождении ревдинского бизнесмена Николая Смовжа от наказания.

Напомним, в мае 2016 года Смовж был приговорен к 19 годам в колонии строгого режима. В дальнейшем районный суд удовлетворил представление начальника колонии и ходатайство самого осужденного об освобождении по болезни.

Однако это было опротестовано прокурором. В мае прошлого года Свердловский областной суд отменил решение об освобождении Смовжа, которого называли "смотрящим за Ревдой". Но защитники вновь подали апелляцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, постановление суда первой инстанции отменено в связи с существенными нарушениями закона: было установлено лишь наличие у Смовжа диагноза, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Однако суд не исследовал и не дал оценку обстоятельствам, имеющим значение для разрешения ходатайства.

В итоге материал будет направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции, по подсудности - в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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Свердловский областной суд вновь отменил решение об освобождении "смотрящего за Ревдой"

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Теги: Смовж, Ревда, облсуд



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