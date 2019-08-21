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Общество Приволжский ФО Пермский край
Многодетные семьи, участок для многодетных семей (2017) | Фото: https://vk.com/

Многодетные Перми могут получить первые выплаты на покупку земельных участков до конца года

Комитет по соцполитике пермской гордумы рекомендовал депутатам принять законопроект о предоставлении денежных выплат многодетным семьям. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, деньги семьям будут выделяться на приобретение земельного участка. Сумма выплаты составит 250 тыс. руб. Приобретаемый земельный участок должен находиться на территории края и носить один из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества, животноводства. Выплату планируется предоставлять многодетным семьям с их согласия и без учета доходов, а земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен будет оформляться в общую долевую собственность членов многодетной семьи.

Заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов отметил, что решение о предоставлении альтернативных мер поддержки многодетным семьям назрело уже давно. Сейчас, когда на уровне края появился соответствующий закон, городские власти разработали такой механизм. Если дума Перми примет инициативу на августовском заседании, то первые выплаты многодетные смогут получить до конца этого года.

Напомним, раньше многодетным приходилось ждать, пока им выделят один из включенных в перечень участков. Теперь семьи смогут выбрать участок самостоятельно и получить единовременную денежную выплату на его приобретение. Поручение разработать альтернативные меры поддержки для многодетных ранее отдал глава города Дмитрий Самойлов. Внедрение альтернативных мер поддержки мэр анонсировал во время отчета о результатах работы администрации города.

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Многодетные Перми могут получить первые выплаты на покупку земельных участков до конца года

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Теги: многодетные, земельные участки, субсидия, дмитрий самойлов



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Развитие сюжета:

Ранее 27.08.2019 11:16 Мск Депутаты пермской гордумы одобрили альтернативные меры поддержки многодетных семей

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