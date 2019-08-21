В Перми краевой суд подтвердил "условку" экс-министра спорта, наказанного за "обогащение" на 23,6 миллиона

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию экс-министра спорта края Павла Ляха, который получил "условку" за "обогащение" на десятки миллионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

Напомним, суд посчитал достаточными доказательства того, что Лях в компании своего заместителя Руслана Садченко "увел" по фиктивным бумагам 23,6 млн руб. из бюджета во время реконструкции "Динамо". В начале октября 2016 г. Лях был отстранен от должности. Прокуратура требовала для экс-министра три с половиной года условно. Бывший министр получил три года условно, аналогично наказаны Садченко и два руководителя компании "Технологии и строительство".

Мера наказания – три года условно – осталась без изменений, до двух лет десяти месяцев снижен срок запрета занимать различные должности на госслужбе, связанные с распоряжением деньгами.