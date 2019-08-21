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Общество Пермский край
полигон тбо (2016) | Фото: 25rus.org

В Перми бизнесмены готовят коллективную жалобу на регоператора по обращению с ТБО, навязывающего свои услуги

Пермские бизнесмены готовят коллективное обращение в прокуратуру с требованием оценить законность требований регоператора по обращению с ТБО, компании "Теплоэнерго", который якобы заставляет предпринимателей заключать с ним договор на вывоз мусора. В надзорном ведомстве отметили, что следят за ситуацией, и когда документ от бизнес-сообщества поступит, там решат, как быть, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, "Теплоэнерго" прошлой осенью выиграла конкурс по поиску компании, которая стала бы региональным оператором. Контракт ценой в 22,2 млрд руб. заключён на 10 лет.

Скандал начал разгораться после того, как регоператор якобы потребовал от различных компаний заключить с ним договоры на вывоз мусора, хотя среди организаций есть те, после работы которых не остаётся отходов, сообщает "Ъ-Прикамье". Бизнесмены готовят обращение в краевую прокуратуру.

В пресс-службе надзорного ведомства Накануне.RU сообщили, что следят за ситуацией давно. Пока никакого заявления от предпринимателей в прокуратуру Прикамья не поступало. Когда документ будет подан, его изучат и решат, как быть дальше.

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В Перми бизнесмены готовят коллективную жалобу на регоператора по обращению с ТБО, навязывающего свои услуги

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Теги: Теплоэнерго, регоператор, твёрдые коммунальные отходы, обращение, бизнесмены



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Развитие сюжета:

Ранее 21.08.2019 09:18 Мск Губернатор Прикамья раскритиковал регоператора ТБО, угрозами навязывающего бизнесу свои услуги

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