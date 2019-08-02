Тюменская прокуратура заставила "Промнефтегазэкологию" погасить долги по зарплате

Прокуратура Ленинского округа Тюмени выявила крупную задолженность по зарплате у геоэкологического предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Сумма долга перед работниками за июнь 2019 г. составила более 3,2 млн руб.

Надзорное ведомство возбудило в отношении должностного лица административное дело по статье "невыплата заработной платы". В адрес руководства предприятия было внесено представление.

После вмешательства прокуратуры, долги по зарплате полностью погашены.