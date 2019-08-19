10 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
река Миасс, санитарная очистка реки Миасс, (2019) | Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинске из реки Миасс извлекли пяти тысяч кубов мусора

В Челябинске с поверхности реки Миасс собрали порядка пяти тысяч кубов отходов. Санитарную очистку планируется завершить до конца августа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, водную растительность и мусор уже убрали с участков от элеватора "Пищепром" до Кировского моста. Сейчас техника двинулась в сторону моста на улице Братьев Кашириных.

По контракту работы нужно завершить до 1 ноября, но подрядчик планирует закончить основную часть в августе, а в сентябре и октябре будет поддерживать порядок на реке.

За два месяца с поверхности реки собрали порядка пяти тысяч кубов отходов. В основном это бытовой мусор и водоросли, но в конце июля экскаватор поднял со дна боевой снаряд. Опасную находку отправили на утилизацию.

Как рассказал начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков, в этом году реку Миасс очистят только от кустарниковой и водной растительности, а также мусора, без изъятия накопленных донных отложений, ликвидации застойных зон и намывных островов.

"Разумеется, Миасс нуждается в более капитальной очистке. Поэтому уже в этом году мы выставляем на аукцион техническое задание по составлению проектной документации на капитальную очистку реки Миасс в рамках нацпроекта "Экология". В ближайшем будущем мы планируем создать проект, пройти экспертизу и получить федеральное финансирование на капитальную очистку и реабилитацию реки, в том числе от донных отложений", - сообщил он.

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В Челябинске из реки Миасс извлекли пяти тысяч кубов мусора

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Теги: река Миасс, очистка русла реки, санитарная очистка,



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