В Тюмени мужчина упал с 14 этажа

Сегодня днем в Тюмени под окнами дома по ул. Харьковская было обнаружен труп 33-летнего мужчины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, по предварительным данным, погибший выпал с 14 этажа - на его теле были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.

Проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают причины и условия, которые могли привести к трагедии. Назначена судмедэкспертиза, следователь проводит опрос очевидцев.