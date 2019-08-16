За махинации с документами оштрафован на миллион подрядчик, ремонтировавший Надымскую ЦРБ

В Надыме оштрафована компания "Сакура", занимавшаяся ремонтом центральной районной больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, подрядчик окружной "Дирекции капитального строительства и инвестиций", компания "Сакура", ремонтировала здание Надымской ЦРБ. В ноябре прошлого года сотрудник больницы, понимая, что организация не может сделать ремонт вовремя, предложил работнику "Дирекции" быть посредником в беседе его коллеги, сотрудницы производственно-технического отдела госкомпании, с директором подрядчика. Поговорить должны были о сокращении сроков оплаты уже сделанной работы по госконтракту и переводе "Сакуре" денег. Сотрудница "Дирекции" согласилась подготовить нужные документы, за что получила 25 тыс. руб.. Теперь ей грозит до трёх лет колонии.

Поскольку деньги передавали в интересах "Сакуры", прокурор Надыма возбудил против компании административное дело. Мировой судья оштрафовал организацию на 1 млн руб..