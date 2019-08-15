На Новом Уренгое и Ноябрьске отработают новый порядок строительства жилья

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, работая в Новом Уренгое, провел совещание с окружными застройщиками и банкирами. Темой разговора стало обеспечение необходимого для округа количества новых квартир и формирование первичного рынка жилья в тех муниципалитетах, где его пока нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Встреча состоялась из-за многочисленных обращений бюджетников. Они стали участниками новой окружной жилищной программы, но пока не смогли воспользоваться полученными сертификатами, компенсирующими 40% покупки недвижимости. Причина – отсутствие во многих городах Ямала строящегося и нового жилья.

Артюхов заявил, что нужно выходить на рынок, планировать новые проекты жилых комплексов и районов. Сертификаты и сама программа – гарантия того, что люди будут покупать новостройки. Застройщики высоко оценили новые жилищные программы, призванные стимулировать рынок первичного жилья. По их мнению, это поможет появлению в регионе в ближайшие годы многих новых стройплощадок с жилыми домами.

Прежде застройщикам надо открыть эскроу-счета и перейти на проектное финансирование, обезопасив от любых рисков всех, кто покупает квартиру на стадии строительства. Без финансовой поддержки банков – выделения целевых средств на конкретный проект – игрокам строительного рынка не обойтись.

Изменения в федеральном законе "О долевом участии" и всеобщий переход застройщиков на проектное финансирование – вынужденная мера, которая, по словам главы минстроя Владимира Якушева, должна окончательно обезопасить покупателей новостроек и свести к нулю появление обманутых дольщиков.

По словам руководителя Госстройнадзора ЯНАО Павла Кузнецова, на территории округа 42 застройщика реализуют 100 проектов, в 23 задействованы средства дольщиков. Заключены 387 договоров участия в долевом строительстве. Работать с использованием эскроу-счетов на территории Ямала готовы пока только четыре застройщика, реализующие семь крупных проектов.

Артюхов спросил у ямальских застройщиков о том, что ещё надо сделать, чтобы заработал первичный рынок, и пообещал помочь им как можно скорее выйти на новые площадки.

"Убеждён, что благодаря внедрению этого закона мы действительно забудем о таком явлении, как обманутые дольщики. Это хорошая сторона вопроса. Плохая – в том, что этот переход происходит как всегда непросто. На Ямале надо строить много, и эта "просадка" в отрасли, связанная с переходным периодом, нам ни к чему", - сказал Артюхов.

По мнению главы ЯНАО, на системе внедрения эскроу-счетов в строительной сфере сказывается не только сложность бюрократических банковских процедур, но и отсутствие опыта реализации проектного финансирования. Не все ямальские застройщики отвечают тем критериям, которые предъявляет банк, готовый дать денег на тот или иной проект.

Губернатор полагает, что лучшим итогом проведённой рабочей встречи станут те новые жилищные проекты с использованием проектного финансирования, которые в ближайшем времени появятся на "пилотных" территориях округа – в Новом Уренгое и Ноябрьске.

Напомним, ранее в рамках поездки по округу Артюхов проехал по трассе Салехард - Надым, а также побывал в Надыме и Пангодах.