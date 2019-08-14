Казанские крановщики подготовили коллективное обращение к Владимиру Путину

Сегодня объединение "Крановщики Казани" и первичная профсоюзная организация межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) Республики Татарстан подали коллективное обращение в приемную президента РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

В обращении казанские крановщики пожаловались на то, что проверки Ростехнадзора и прокуратуры Татарстана технического состояния башенных и гусеничных кранов на городских стройках якобы носят фиктивный характер. В частности, рабочие сообщили о проверке кранов, которая прошла 2 августа. Согласно обращению, она длилась менее четырех часов и по ее итогам было установлено, что шесть кранов находятся "в удовлетворительном состоянии". Краны были запущены в работу.

"Поскольку квалифицированные специалисты написали уведомления о приостановке работ в связи с опасностью для их жизней, к работам были привлечены лица, не имеющие аттестации и навыков работы на данном оборудовании, что является грубейшим нарушением техники безопасности. В 13.00 5 августа 2019 года на объекте "Салават Купере" произошло падение гусеничного крана, техническое состояние которого было признано ранее "удовлетворительным", - говорится в документе.

Крановщики также сообщают, что прокуратура отказала в просьбе включить в состав комиссии по проверке строительного оборудования представителей МПРА, а также представителей фракции КПРФ и СМИ , сославшись на то, что работодатель обжалует результаты проверок и состав такой комиссии считается незаконным.



"Мы считаем такой ответ прямым лоббированием интересов руководств строительных компаний, поскольку они заинтересованы в первую очередь в скорости сдачи объектов и получении прибылей, а не в соблюдении норм техники безопасности, а так же жизни и здоровье наемных работников", - говорится в тексте обращения.

От главы государства крановщики потребовали, чтобы он взял ситуацию под личный контроль, чтобы в комиссию были включены наблюдатели от МПРА, КПРФ и СМИ.