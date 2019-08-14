05 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Поездка Дмитрия Артюхова в Надым (2019) | Фото: yanao.ru

В Надыме реконструируют аэропорт и построят ЖД-вокзал

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время поездки по округу побывал в Надыме. Там он проверил, как идёт строительство социальных объектов, и встретился с горожанами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.
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В начале поездки Артюхов отметил, что Надым – ключевой город, где реализуются крупные проекты последнего времени: это и запуск всех очередей Бованенковского месторождения, и шаг на Харасавэй.

"Все это даёт нам основу для дальнейшего развития спорта, медицины, образования. В Надымском районе нам ясны горизонты планирования, и это – наш фундамент стабильной жизни", - сказал губернатор.

Осмотр городских объектов начался с набережной имени Сабита Оруджева. Её обустройство проходит по окружной адресно-инвестиционной программе. Работы частично закончат в этом году. Реконструкция идёт на участке береговой линии длиной в 500 м. На двух ярусах набережной появятся места для прогулок и отдыха, скамейки, освещение, архитектурные композиции, декоративное озеленение. С помощью новой набережной строители реанимируют озеро Янтарное – перед началом стройки укрепили его береговую линию.

Набережная Надым(2019)|Фото: yanao.ru

Ещё один объект, где надымчане скоро смогут проводить досуг – бульвар Стрижова. Сейчас рабочие перекладывают кирпичи его ограждения. Позже добавятся разные архитектурные элементы, бульвар приобретёт современный облик.

В этом году в Надыме ко Дню района откроют новый спортивно-оздоровительный комплекс (СОК). Внутри него будут универсальный зал для игровых видов спорта, плавательный бассейн с размерами 25х10 м, учебный бассейн, зал для борьбы, тренажёрный зал, зал для аэробики, шейпинга. СОК будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Раньше срока строители хотят сдать и вторую школу города. Зданию 45 лет, и сейчас в нём идёт капитальный ремонт. От старого останутся только фундамент и несущие стены. Изначально капремонт должны были завершить в 2022 г., однако строители закончат свою работу в 2020-ом. В школе смогут заниматься 595 учеников, в том числе дети-инвалиды. Территория школы будет оборудована для занятий разными видами спорта: гимнастикой, мини-футболом, бегом, прыжками в длину и другими.

Губернатор осмотрел один из домов микрорайона "Олимпийский". Девятиэтажку на 216 квартир строят для переселения жителей ветхих и аварийных домов. Большинство оставшихся работ – косметические: фасады здания и отделка в самих квартирах. Дом должны сдать до конца года. Всего до 2024 г. в городе построят 50 тыс. "квадратов" жилья.

Прямо во дворе дома одновременно строится детский сад на 240 мест. Его запуск в 2020 г. позволит сократить на 60 человек очередь в ясли – будет четыре группы для детей от года до трёх лет. Садик строится по принципу муниципально-частного партнёрства.

Отклонившись от плана поездки, Артюхов приехал в дом №34 по улице Набережная, жители которого в соцсетях просили главу региона обратить внимание на то, что их дом "сыпется". Глава Надымского района Леонид Дяченко рассказал, что подрядчик укрепил фундамент и грунт, заполнил трещины в стенах, установили бандажные конструкции. Независимая экспертиза показала, что несущие конструкции вне опасности. Большинство жильцов расселили ещё перед началом работ, остались только те, кто не пожелал покидать свои квартиры. В одну из них зашёл губернатор, чтобы пообщаться с семьей Анохиных, которая там живёт. Ему показали ремонт в самих квартирах, который сейчас делают строители. Жильцов качество работ полностью устраивает, переезжать они не собираются, сказала хозяйка квартиры.

Встреча с жителями рассыпающегося дома № 34 Набережная Надым Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: yanao.ru

После состоялась встреча с жителями города и района. Среди вопросов – жильё, строительство в Надыме железной дороги и вокзала.

"Есть общая логика большого строительного проекта, это 250 млрд руб. общей стоимости проекта с учётом строительства мостов. Придётся подождать проектирования. Что касается вокзала. Весной мы встречались с главой РЖД Олегом Белозёровым и обсуждали его планы строительства в Надыме. Он нужен, и в планах компании он стоит. Мы с главой договорились о том, что поможем создать дополнительный жилфонд в районе. Определимся с количеством квартир и дополнительно до конца года добавим финансирования, чтобы муниципалитет мог увеличить маневренный фонд для специалистов социальной сферы", - сказал Артюхов.

В конце визита в Надым губернатор обсудил с главой района перспективы развития муниципалитета, центральным вопросом стало будущее аэропорта. Леонид Дяченко констатировал увеличение в 2018 г. пассажиропотока в надымском аэровокзале на 10%. Оборудование воздушной гавани и специализированная техника находятся в высокой степени износа и нуждаются в обновлении. Реконструкция требуется перрону, стоянке для воздушных судов и привокзальной площади. По словам Артюхова, регион поддержит модернизацию аэропорта, губернатор предложил коллегам на месте оценить фронт работ. Он осмотрел аэровокзал, привокзальную площадь, зоны прилёта и вылета пассажиров в аэропорту Надыма, пообщался с теми, кто ожидает вылета в Москву, и пожелал им счастливого пути.

Поездка Дмитрия Артюхова в Надым(2019)|Фото: yanao.ru

Отметим, на днях губернатор арктического региона также посетил Пангоды и Новый Уренгой. Там он проверил, как ремонтируют дороги, строят дома для переселения жителей аварийных строений, а также реконструируют инфекционное отделение детской больницы.

А ранее он за рулем личного автомобиля проверил состояние трассы Салехард – Надым. В этом году было возобновлено финансирование строительства трех участков дороги в рамках программы "Сотрудничество". "Все его [проект] ждут, особенно в западной части. Долгое время он оттягивает у нас основные ресурсы дорожные, где-то в ущерб существующим магистралям, о чем часто напоминают жители. Нужно заканчивать, в следующем году хотя бы в переходном покрытии движение должно быть по нему открыто", - поставил губернатор задачу по строительству долгожданной трассы во время совещания в строительном городке.

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В Надыме реконструируют аэропорт и построят ЖД-вокзал

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Теги: аэропорт, жд-вокзал, Надымский район, Леонид Дяченко, Дмитрий Артюхов



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