В Перми омбудсмен, полиция и прокуратура не нашли нарушений в визите опеки к защитнице железной дороги

В Перми защитница железной дороги Людмила Ёлтышева получила ответы от прокуратуры, полиции и детского омбудсмена Светланы Денисовой, которых просила оценить законность визита в ней представителей органов опеки. В документах говорится, что всё было законно, с чем многодетная мать не согласна, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Ёлтышева сообщала в соцсетях, о том, что на неё саму и её семью оказывают давление. По словам общественницы, на неё анонимно пожаловались в органы опеки за то, что она якобы ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. Ситуация стала предметом диалога с детским омбудсменом Светланой Денисовой. В обращении говорится, что "пока "мама на митингах", дети якобы находятся на попечении у нянь, подруг и родственников."Не является ли такое поведение многодетной матери безответственным, не является ли это оставлением несовершеннолетних в опасности?" – сказано в анонимке.

После этого к Ёлтышевой с проверкой того, как живут её дети, пришли представители опеки. Многодетная мать попросила прокуратуру Орджоникидзевского района Перми, краевую полицию и Денисову разобраться в обстоятельствах визита.

По словам Ёлтышевой "в действиях "гостей" не нашли нарушений закона ни полиция, ни прокуратура, ни омбудсмен". Теперь общественница, как она рассказала Накануне.RU, намерена обжаловать полученные от инстанций ответы и искать тех, кто написал на нее донос.