Губернатор Ямала за рулем личного авто проверяет дороги региона: начал с трассы Салехард – Надым

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов за рулем личного автомобиля проедет от Надыма до Ноябрьска. Так глава региона намерен проверить ход ремонта дорог в автономном округе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства, свои поездки Артюхов анонсировал еще в декабре прошлого года во время ежегодного доклада о положении дел в регионе. Маршрут поездки превысит тысячу километров.

Свою инспекцию губернатор начал со строящейся дороги - Салехард - Надым.

Этот проект, по словам Дмитрия Артюхова, является одним из ключевых для региона. Отметим, что ранее объект попал в число объектов незавершенного строительства, однако в этом году было возобновлено финансирование строительства трех участков дороги Салехард - Надым (с общим объемом незавершенного строительства 12,4 млрд руб.) в рамках программы "Сотрудничество".

"Все его ждут, особенно в западной части. Долгое время он оттягивает у нас основные ресурсы дорожные, где-то в ущерб существующим магистралям, о чем часто напоминают жители. Нужно заканчивать, в следующем году хотя бы в переходном покрытии движение должно быть по нему открыто", - поставил губернатор задачу по строительству долгожданной трассы во время совещания в строительном городке.

Проект строительства дороги включает в себя шесть участков. Их общая протяженность - 344 километра. Три из них уже введены в эксплуатацию - 149 из 169 километров – в асфальтобетонном покрытии, 20 – в щебеночном. На сегодняшний день работы ведутся одновременно на трех отрезках. В этом году планируют ввести в эксплуатацию два участка – это 17 километров с щебеночным покрытием и девять в асфальте. Примерно на 20 километрах трассы работы еще не начинались.

По словам первого замгубернатора Алексея Ситникова, сегодня на дороге работают 420 человек и 140 единиц дорожно-строительной техники разных типов – самосвалы, грейдеры, катки. Планируется, что в 2019 г. будет завершено строительство 88,5 км основания из щебня и выполнены работы по строительству 66 водопропусков – искусственных сооружений и восьми мостов.

О том, как идет работа на их участках, рассказали представители строительных компаний. Компания "Нова" возводит два участка. Подрядчик завершил работы на отрезке в 19,5 км (в щебне), на котором обустроили 17 км обочины. До 10 сентября завершат строить еще 3,5 км в щебеночном покрытии.

Заместитель гендиректора компании "Нова" Александр Марусев пояснил, что для того, чтобы построить эту дорогу, необходимо было использовать 3,5 млн кубометров земляного полотна и грунта. Уже отсыпано около 2,6 млн.

"До конца этого года предстоит ещё 644 тысячи кубов грунта и часть на следующий год останется – 547 тысяч", - пояснил он.

Также строители возводят мосты на всей протяженности дороги. В марте подрядчики приступили к строительству девяти мостов на участке "Надым – Салехард" (км 1120 – км 1191) автодороги Сургут – Салехард.

Всего на автодороге Надым – Салехард проектом предусмотрено 58 мостов, построено – 49, что составляет 84%.

В ноябре начнется строительство моста через реку Харута. Пока дорожники не могут заняться его возведением, поскольку для начала стройки нужны устойчивые отрицательные температуры, промороженное основание, почва. Монтажные работы завершат в апреле 2020 г. К концу 2020 года мост будет уже сдан.

Также главу региона интересовали вопросы просадки грунта и термоизоляции дороги. Мониторинг состояния уже построенных участков ведется постоянно. Кроме природных факторов просадки, строители называют неконтролируемое движение техники: автомобили, которые пытаются проехать по еще закрытой дороге, разбивают дорожное полотно.

Однако на сроки открытия сквозного проезда это не повлияет.

Губернатор отметил, что открытая в следующем году дорога будет с "переходным покрытием" - или, проще говоря, вместо асфальта, на ней будет щебенка.

"Я ожидаю, что будут говорить, что обещали дорогу, а едем не по гладкому асфальту. Но, во-первых, лучше такая круглогодичная дорога, чем ее отсутствие вообще. Во-вторых, как говорят строители, из-за наших особенностей строительства, нужно подождать хотя бы год, как она отстоится, понаблюдать за ней, потому что потом будет сложней ее ремонтировать, если грунт поведет себя не так", - сообщил Дмитрий Артюхов.

После Надыма глава региона доедет до Нового Уренгоя, там он проверит, как идет ремонт на главных трассах округа. По пути Артюхов планирует заезжать в города и поселки, где будет проводить встречи с жителями. Завершится поездка на границе Ямала и Югры.