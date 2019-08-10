Губернатор Свердловской области оценил ход исполнения поручений по благоустройству в Ирбите

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня совершил рабочую поездку в Ирбит, где оценил как исполняются поручения по благоустройству территорий и знаковых объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области.

В частности, была благоустроена Аллея памяти мотозаводцев, построенная перед Дворцом культуры им. В.К.Костевича. В самом дворце культуры капитально отремонтировали фасад здания. Уникальная особенность фасада состоит в мозаичном полотне, которое было создано по эскизам художников Миши Брусиловского и Геннадия Мосина.

Помимо дворца культуры глава региона осмотрел бывший дом купца Колмакова, расположенный по адресу ул. Ленина, 4. Здание было построено в 1910 г. Оно является памятником. В доме проживают шесть семей. По поручению Евгения Куйвашева на реконструкцию здания было выделено 8,5 млн руб. Всего в этом году работы по реконструкции ведутся в шести домах - объектах культурного наследия.

Глава региона оценил качество реконструкции и поручил властям Ирбита обустроить для жильцов дома внутренний двор с детской песочницей.

Кроме того, Евгений Куйвашев посетил товарищеский матч по футболу между командой ветеранов спорта СССР и сборной Ирбита. На стадион ведется реконструкция. Первый этап был завершен в прошлом году: были обустроены коммунальные сети, оборудованы площадки для гимнастики, волейбола, баскетбола. На втором этапе проведен ремонт трибун, уложено резиновое покрытие беговых дорожек. Осенью завершится монтаж оборудования для освещения стадиона.

Добавим, что также губернатор посетил традиционную Ирбитскую ярмарку.