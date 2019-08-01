Зеленский назначил лидера "Винницких перцев" главой Госуправделами

Украинский президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова - бывшего лидера команды КВН "Винницкие перцы". Соответствующий указ размещен на сайте президента.

Интересно, что его тесть Наум Баруля является одним из руководителей "Лиги смеха", которую производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей. При этом сообщается, что жена Борзова вместе с отцом владеет ООО "Профіль-Н", перерегистрированным в Судаке по российским законам.

Борзов уже был главой Госуправделами в 2015-2016 гг.

Интересно, что в апреле тогда еще кандидат в президенты Зеленский заверил, что при нем кумовства во власти не будет.

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