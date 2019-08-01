Житель Тюмени потерял 1,3 миллиона при попытке купить трактор

Тюменец потерял крупную сумму, пытаясь купить трактор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

Однажды пострадавший увидел в сети объявление о продаже трактора. Он захотел купить машину, и даже позвонил продавцу. Тот сообщил, что пригонит товар через неделю, однако заплатить за него надо уже сейчас.

В итоге доверчивый покупатель перевёл мошеннику 1,3 млн руб., за что последний попал под "уголовку". Теперь ему грозит до 10 лет колонии.