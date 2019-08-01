Вице-губернатор Тюменской области празднует юбилей

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев сегодня празднует юбилей. Ему исполнилось 60 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Сарычев родился 1 августа 1959 г. в селе Викулово. Получил образование в профессионально-техническом училище при Омском моторостроительном заводе. Окончил Томский политехнический институт и Российскую академию госслужбы при Президенте РФ. Является кандидатом социологических наук.

Трудовую деятельность начал в Омской области на моторостроительном заводе. Позднее устроился на Ишимский машиностроительный завод. Во властные структуры он пришел в 1992 г., став председателем комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области. В этой должности Сергей Сарычев стал одним из авторов проекта закона "О молодежной политике в Тюменской области".

В 1997-2001 гг. работал в должности заместителя губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого. С 2001 по 2003 г. занимал пост заместителя председателя правительства при губернаторе Александре Филипенко в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе. Вернулся в Тюменскую область в 2004 г. в качестве заместителя Владимира Якушева, ставшего губернатором. В 2005 г. получает должность вице-губернатора. Продолжил работать на посту после ухода Якушева в Минстрой РФ и назначения на пост врио главы региона Александра Моора, в последствии победившего на выборах губернатора.

В числе наград – медаль ордена “За заслуги перед Отечеством”, звание почетного работника органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области, нагрудный знак Министерства образования РФ "Почетный работник сферы молодежной политики", награжден Почетной грамотой Ямало-Ненецкого автономного округа.

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