23 Августа 2020
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Образование Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Правительство РФ выделило деньги на достройку школы в Ревде

Кабмин России принял решение о выделении средств на строительство школы в Ревде.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Свердловской области, средства, выделяемые Среднему Уралу, будут направлены на завершение работ в общеобразовательной школе в Ревде на 500 учащихся. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 70%.

В учебном заведении оборудуют современные кабинеты и пищеблок, два спортивных зала, а также хореографический и актовый залы.

Сегодня ведется комплексное развитие Ревды – в городе обустраиваются общественные пространства, помимо школы планируется строительство нового детского сада.

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Правительство РФ выделило деньги на достройку школы в Ревде

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Теги: Ревда, школа



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