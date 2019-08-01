Правительство РФ выделило деньги на достройку школы в Ревде

Кабмин России принял решение о выделении средств на строительство школы в Ревде.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Свердловской области, средства, выделяемые Среднему Уралу, будут направлены на завершение работ в общеобразовательной школе в Ревде на 500 учащихся. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 70%.

В учебном заведении оборудуют современные кабинеты и пищеблок, два спортивных зала, а также хореографический и актовый залы.

Сегодня ведется комплексное развитие Ревды – в городе обустраиваются общественные пространства, помимо школы планируется строительство нового детского сада.