Александр Моор подписал распоряжение о выделении денег на ремонт спортивных объектов

Губернатор Тюменской области Александр Моор на сегодняшнем заседании президиума областного правительства подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на ремонт и реконструкцию спортивных сооружений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В частности, в Ишиме, благодаря бюджетным деньгам будет продолжен капитальный ремонт футбольного поля спорткомплекса "Локомотив" и стадиона "Центральный", а в Тобольске реконструкция ждет центр по проведению спортивных мероприятий. Проектная документация по реконструкции уже готова, получено положительное заключение госэкспертизы.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, здание ждет перепланировка, будет капитально отремонтирована кровля, а также системы водоснабжения и электроснабжения, вентиляции, отопления и водоотведения. Помимо этого, в здании заменят окна, двери, усилят конструктивные элементы бассейнов и благоустроят прилегающую территорию.