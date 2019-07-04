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Общество В России
(2004) |

В России возьмут под контроль сбор ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства планирует осуществлять контроль за сбором, переработкой и оборотом дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.

Об этом говорится в проекте постановления кабмина, который разработан Минсельхозом.

Для контроля за сбором грибов и ягод ведомству не понадобится дополнительный бюджет и увеличение численности работников, сообщает РБК.

В прошлом году группа депутатов Госдумы подготовила проект закона, который должен создать механизмы, позволяющие россиянам наладить сбор и продажу грибов, бересты, хвои, березового сока, ягод и мха в коммерческих целях.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы дают россиянам новый способ заработка. В условиях падения доходов жители страны вскоре смогут выживать за счет продажи грибов и ягод - поправки вносятся в Лесной кодекс. Для личных нужд дикоросы (в отличие от ранее незаконного валежника) разрешено собирать уже сейчас, проект депутатов даст жителям право продавать собранное потребкооперативам и бизнесу.

Продажа дикоросов - прибыльное дело. По оценке профессора факультета социальных наук НИУ ВШЭ Юрия Плюснина, средняя семья на реализации грибов и ягод вдоль трасс за два месяца зарабатывает 200-600 тыс. руб. Доход самых усердных исчисляется несколькими миллионами. После принятия поправок у россиян не будет необходимости выходить на дорогу с лукошком - закупать дикоросы у них будут заготовительные пункты.

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В России возьмут под контроль сбор ягод и грибов

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Теги: ягоды, грибы



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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2019 11:30 Мск В Минсельхозе заявили, что не планируют ограничивать или запрещать сбор грибов и ягод

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